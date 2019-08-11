Учёные выяснили, как веганство может повлиять на детей

Некоторые родители, придерживающиеся веганства и полностью исключающие из своего рациона все продукты животного происхождения, ограничивают в еде и своего ребёнка. Как сообщает News.ru, это может плохо сказаться как на физическом, так и на психологическом здоровье чада.
По мнению кандидата медицинских наук врача-педиатра Евгения Тимакова, веганство строго запрещено детям до семи лет, поскольку у них в этом возрасте не до конца сформированы органы, отвечающие за расщепление таких многомолекулярных растительных продуктов, как бобы (именно этой культурой веганы заменяют мясо).
— Если мы уберём мясо — это не катастрофа. Из-за этого у малыша может быть понижен гемоглобин и железо, — подчеркнул Тимаков.
Кроме белковой недостаточности у ребёнка могут возникнуть психические расстройства.
— Люди, которые с детства придерживаются веганства, в более зрелом возрасте становятся обладателями неустойчивой психики, — отметил эксперт.
Кроме того, веганство может сказаться на психике ребёнка из-за того, что в социуме он будет чувствовать себя изгоем. Также на школьника может обрушиться шквал негатива и насмешек. В то же время он будет бояться нарушить обещание, данное родителям.
— Это накладывает неизгладимый отпечаток на детскую несформировавшуюся психику. У ребёнка развивается невроз, который практически невозможно будет вылечить, — заключил Тимаков.
Ранее Лайф писал, что всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл исследование, которое показывает, что лишь каждый сотый взрослый россиянин сознательно отказывается от употребления мяса.
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