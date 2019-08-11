В Сети появились фото сошедшего с рельсов туристического поезда в Румынии

Железная дорога, по которой ходит поезд "Мокэница", является одной из достопримечательностей страны.

В Сети появились фото потерпевшего крушение в Румынии туристического поезда "Мокэница". Материалы на своей странице в "Фейсбуке" опубликовала Инспекция по ЧС округа Марамуреш.

В результате происшествия пострадали 12 человек. Авария произошла на севере страны в ущелье Валя Васерулуй. В понедельник комиссия проведёт проверку норм безопасности на железной дороге.

По данным агентства Agerpres, опрокинулись паровоз и первый вагон поезда. Всего в его составе было 11 вагонов, в которых ехали 340 пассажиров.

Туристическая железная дорога, по которой ходит "Мокэница" является одной из главных достопримечательностей страны. Её длина составляет около 20 километров.