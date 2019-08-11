В Эстонии погиб чемпион Финляндии по борьбе Тасуханов

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Фото © Facebook / Helsingin Paini-Miehet r.y.

Как уточняется, молодой спортсмен уехал тренироваться в Чечню и возвращался оттуда на автобусе через Эстонию, где и случилась трагедия.

Пятикратный чемпион Финляндии по борьбе среди юношей 18-летний Саид-Магомед Тасуханов погиб в ДТП. Соответствующее заявление распространил финский борцовский клуб Helsingin Paini Miehet.

Нет слов, чтобы описать нашу грусть, — отметили в заявлении клуба.

В пресс-службе уточнили, что 18-летний уроженец Чечни получил гражданство Финляндии всего два месяца назад.

Как уточняет информационный портал Delfi, молодой спортсмен уехал тренироваться в Чечню и возвращался оттуда на автобусе через Эстонию, где и произошла авария.

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