Российские волейболисты завоевали путёвку на Олимпиаду — 2020

Сборная России по волейболу завоевала путёвку на Олимпийские Игры 2020 года в Токио, переиграв команду Ирана со счётом 3:0 (25:19, 25:23, 25:23).
Игра проходила в Санкт-Петербурге. В предыдущих двух матчах российские спортсмены оказались сильнее сборных Мексики и Кубы. Волейбольный турнир на Олимпиаде в Токио пройдёт с 25 июля по 9 августа 2020 года. Сборная России выигрывала Игры в 2012 году в Лондоне. Тогда в финале была обыграна Бразилия.
Напомним, что месяц назад подопечные Туомаса Саммельвуо стали победителями Лиги Наций.
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