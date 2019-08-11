Минобороны РФ: Комплексы ПВО на авиабазе Хмеймим уничтожили шесть беспилотников

Комплексы противовоздушной обороны российской базы Хмеймим в Сирии ликвидировали шесть беспилотников, принадлежащих боевикам. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
— Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы все шесть ударных беспилотных аппарата террористов были уничтожены на безопасных дистанциях, — цитирует выдержку из заявления оборонного ведомства ТАСС.
Как уточняется, в ходе операции никто не пострадал, также никакого материального ущерба нанесено не было.
Ранее сообщалось, что противовоздушная оборона российской базы Хмеймим в Сирии отразила атаку беспилотников.
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