Минобороны РФ: Комплексы ПВО на авиабазе Хмеймим уничтожили шесть беспилотников

3

Фото © ТАСС / Марина Лысцева

Комплексы противовоздушной обороны российской базы Хмеймим в Сирии ликвидировали шесть беспилотников, принадлежащих боевикам. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы все шесть ударных беспилотных аппарата террористов были уничтожены на безопасных дистанциях, — цитирует выдержку из заявления оборонного ведомства ТАСС.

Как уточняется, в ходе операции никто не пострадал, также никакого материального ущерба нанесено не было.

Ранее сообщалось, что противовоздушная оборона российской базы Хмеймим в Сирии отразила атаку беспилотников.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×