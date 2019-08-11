Boeing чешской авиакомпании экстренно сел в Праге

Лайнер Boeing 737 чешской авиакомпании Smartwings совершил экстренную посадку в Праге во время рейса Брно — Бургас. Об этом журналистам рассказала представитель аэропорта Владимира Дуфкова.

Отмечается, что причиной тому стал сработавший датчик, который предупреждает о неисправности одной из систем. В итоге пилоты приняли решение посадить самолёт.

На борту лайнера находилось 189 человек и шесть членов экипажа. Пассажиры были отправлены в Бургас на резервном лайнере.