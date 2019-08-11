Кокорин о поведении в зале суда: А чего не смеяться-то — видео

Футболист Александр Кокорин в разговоре с игроками ФК "Салют" объяснил свой смех в зале суда на слушании по делу о хулиганстве. Соответствующий видеоролик опубликован на YouTube-канале белгородского футбольного клуба.

— Первые два месяца мы вообще не понимали, что происходит. Думали, нас сейчас отпустят. А потом, когда всё это понеслось, мы поняли, откуда ветер дует. Поняли, что ничего хорошего не будет, и на судах уже так — ха-ха, хи-хи. Нам: "Что вы смеётесь?" А чего не смеяться-то? — пояснил футболист.

Как ранее писал Лайф, футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина задержали по обвинению в побоях и хулиганстве после того, как они устроили сразу две драки. Восьмого мая спортсменов приговорили к 17 и 18 месяцам колонии общего режима соответственно.

В данный момент футболисты ищут плюсы в условиях нахождения за решёткой, надеясь на условно-досрочное освобождение. Так, например, Кокорин и Мамаев нашли серьёзного соперника для товарищеского футбольного матча в колонии, прямую трансляцию которого вёл Лайф. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу команды исправительного учреждения. Лучшим игроком матча стал Александр Кокорин, а на счету Павла Мамаева два забитых мяча. Отмечается, что футболисты получат положительную оценку по УДО от руководства колонии за примерное поведение.