Прокуратура взяла на контроль проверку ДТП с пятью погибшими в Подмосковье

Прокуроры Подмосковья сообщили, что намерены проконтролировать проверку смертельной аварии в Шаховском районе, в результате которой погибло пять человек. Соответствующее заявление сделали в пресс-службе ведомства.

— Прокуратура Московской области взяла на контроль ход процессуальной проверки, проводимой следственным органом по факту ДТП в Шаховском районе Подмосковья, — цитирует сообщение РИА "Новости".

Напомним, 11 августа на 159-м километре Рижского шоссе столкнулись внедорожник Toyota Land Cruiser, микроавтобус Mercedes Sprinter и фура. Ранее Лайф публиковал видео с места аварии и сообщил имена погибших.