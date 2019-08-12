В Пенсильвании при пожаре погибло пятеро детей

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В городе Эри, штат Пенсильвания, в результате пожара погибло пятеро детей. Об этом сообщает CBC News, ссылаясь на полицию.

Сигнал о возгорании в центре дневного пребывания Harris Family Day Care поступил 11 августа в 1:12 ночи по местному времени. Пожарные прибыли к месту через четыре минуты, когда здание уже было охвачено огнём.

Экстренным службам удалось спасти хозяйку учреждения — Элейн Хэррис. Её увезли в больницу. Спастись удалось двоим детям, 12 и 17 лет: они смогли выбраться из горящего здания на крышу, а потом — спрыгнуть на землю. При пожаре также пострадал сосед.

В данный момент выясняются обстоятельства произошедшего. Имена и возраст погибших детей не раскрываются. Известно, что у центра были все необходимые для работы разрешения.

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