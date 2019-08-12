В Воронежской области в результате ДТП погибло два человека — фото

Два человека скончались в результате столкновения четырёх транспортных средств на федеральной трассе М 4 "Дон" в Воронежской области. Лайф публикует снимки с места происшествия.

— На 651-м километре произошло ДТП с участием четырёх транспортных средств. Предварительно, пострадали четыре человека, двое из них погибли, — цитирует представителя экстренных служб РИА "Новости".

Позднее выяснилось, что участниками столкновения стали "ВАЗ 2112", Volkswagen Jetta, Datsun on-DO и мотоцикл Honda. Как стало известно Лайфу, мотоциклист и водитель ВАЗа погибли.

По предварительным данным, все обстоятельства происшествия уточняются.