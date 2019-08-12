Центр по примирению: В ходе атак 10–11 августа погибло 23 сирийских военных

В ходе отражения атак боевиков 10–11 августа погибли 23 сирийских военнослужащих. Соответствующее заявление российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) опубликовали на сайте Минобороны РФ.
Как уточняется, ещё семь военнослужащих получили ранения.
— Все атаки боевиков террористических организаций отбиты сирийскими правительственными силами. Боевики понесли тяжёлые потери, —сообщается в заявлении.
Отмечается, что за минувшие сутки представители ЦПВС успели провести две гуманитарные акции в провинциях Дейр-эз-Зор и Латакия. В ходе мероприятий нуждающимся раздали тысячу продовольственных наборов общим весом 4,8 тонны.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram