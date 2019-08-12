Россия занимает второе место по поставкам сжиженного газа в Европу

В настоящий момент Россия занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа в Европу, уступая только Катару. Об этом сообщил журналистам первый замруководителя аппарата Правительства РФ Сергей Приходько.
Представитель кабмина заверил, что текущие условия на рынке говорят в пользу того, что Россия в этом году сохранит показатель поставок газа приблизительно на уровне рекордного 2018 года.
— Россия является крупнейшим и надёжным поставщиком голубого топлива в Европу. В прошлом году поставки российского трубопроводного газа на европейский рынок составили рекордные 201,9 миллиарда кубометров. С учётом реальной конъюнктуры и ситуации на рынке прогнозируется, что и в 2019 году они будут близки к этому показателю, — рассказал он.
Помимо этого, по поставкам СПГ Россия также входит в число лидеров, "занимая второе место после Катара".
Напомним, в апреле текущего года, согласно докладу Международной ассоциации импортёров сжиженного газа (GIIGNL), импорт российского сжиженного газа составил 4,4 млн тонн, тогда как США поставили 2,7 млн тонн за 2018 год.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram