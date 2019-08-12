Россия занимает второе место по поставкам сжиженного газа в Европу

Отмечается, что в прошлом году РФ осуществила импорт на рынок ЕС около 202 млрд кубометров СПГ.

В настоящий момент Россия занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа в Европу, уступая только Катару. Об этом сообщил журналистам первый замруководителя аппарата Правительства РФ Сергей Приходько.

Представитель кабмина заверил, что текущие условия на рынке говорят в пользу того, что Россия в этом году сохранит показатель поставок газа приблизительно на уровне рекордного 2018 года.

— Россия является крупнейшим и надёжным поставщиком голубого топлива в Европу. В прошлом году поставки российского трубопроводного газа на европейский рынок составили рекордные 201,9 миллиарда кубометров. С учётом реальной конъюнктуры и ситуации на рынке прогнозируется, что и в 2019 году они будут близки к этому показателю, — рассказал он.

Помимо этого, по поставкам СПГ Россия также входит в число лидеров, "занимая второе место после Катара".

Напомним, в апреле текущего года, согласно докладу Международной ассоциации импортёров сжиженного газа (GIIGNL), импорт российского сжиженного газа составил 4,4 млн тонн, тогда как США поставили 2,7 млн тонн за 2018 год.