Турция может купить российские Су-35 вместо американских F-35

Власти Турции намерены оценить предложение России о покупке истребителей Су-35 после исключения из программы по американскому F-35. Об этом сообщает издание Yeni Safak со ссылкой на свои военные источники.

По данным газеты, органы власти, которые отвечают за приобретение вооружения, попросили командование ВВС страны оценить предложение Москвы. При этом официальная Анкара пока никак не комментирует данную ситуацию.

Ранее глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что Россия готова поставить Турции истребители Су-35, если Анкара изъявит такое желание.