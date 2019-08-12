В работе Google произошёл сбой

Зафиксированы проблемы в работе американской поисковой системы Google, о чём сообщается на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Отмечается, что сбои в работе сайта Google наблюдаются с 0:33 (мск).

Больше всего претензий поступает от жителей США и Европы (Бельгия, Франция, Великобритания и др.), также жалобы на работу крупнейшей в мире поисковой системы наблюдаются от россиян — из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

В основном у пользователей Сети возникают проблемы с работой поисковой системы (80%), а 19% не могут войти в свою учётную запись.