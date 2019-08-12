У пляжа в Волгоградской области нашли снаряд и гранаты времён войны

Снаряды времён Второй мировой войны обнаружены рядом с пляжем на Береславском водохранилище в Волгоградской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа.

— Специалистами группы разминирования опасная находка была классифицирована как артиллерийский снаряд и три ручные противопехотные гранаты времён ВОВ, — говорится в сообщении.

Отмечается, что боеприпасы, найденные местными отдыхающими, уничтожили на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

Согласно информации пресс-службы, в текущем году в регионе обезвредили более одной тысячи боеприпасов различного калибра.