Ущерб от штормов и наводнений за полгода в США достиг $1,2 млрд

Отмечается, что наибольшие разрушения понесла инфраструктура штата Небраска, повреждения которой оцениваются в 435,9 миллиона долларов.

Экономический ущерб, нанесённый инфраструктуре 24 американских штатов штормами и наводнениями, в первой половине текущего года составил 1,2 миллиарда долларов. Об этом сообщает AP, ссылаясь на документы, опубликованные властями штатов.

Агентство проанализировало ущерб, который нанесли стихийные бедствия автодорогам, мостам, коммунальным службам, гидротехническим сооружениям, госучреждениям и паркам. Названная сумма в 1,2 миллиарда долларов может возрасти по завершении оценки последствий стихийных ударов во всех штатах. Речь идёт, например, о Луизиане, пострадавшей от шторма "Барри". Кроме того, федеральное правительство собирается выделить финансовую помощь, которая должна покрыть большую часть понесённых убытков.

Наибольшие разрушения понесла инфраструктура Небраски. Мартовские наводнения в штате привели к убыткам на общую сумму в 435,9 миллиона долларов. Притом власти Небраски ещё не до конца подсчитали все статьи расходов по факту стихийных бедствий с апреля по июль. Наводнения в штате Айова привели к повреждениям инфраструктуры на сумму в 132,7 миллиона. Ущерб от штормов, оползней и наводнений в Калифорнии оценивается почти в 102 миллиона долларов.