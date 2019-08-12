Бывший офицер СБУ призвал не ждать мира в Донбассе

Обсуждая вероятность ареста Порошенко, экс-офицер отметил, что он принадлежит к неприкасаемой "элите" и потому, вероятнее всего, останется на свободе.

Никто из действующих политических сил Незалежной не желает урегулирования конфликта в Донбассе, также нет смысла ждать ареста экс-главы государства Петра Порошенко. Такое мнение выразил бывший офицер СБУ Владимир Мулык в интервью для портала "Политнавигатор".

По его словам, оставить в прошлом конфликт между Украиной, ЛНР и ДНР хотят лишь жители Незалежной. Обсуждая вероятность ареста Порошенко, экс-офицер отметил, что он принадлежит к неприкасаемой "элите", потому ему ничего не грозит.

— Конфликта между старой украинской элитой и людьми, пришедшими ей на смену, нет. Потому что старые если и были элитами, то новые таковыми не являются. Они не могут поздороваться рукопожатием, потому что у куклы рука мягкая и рукопожатия не получится, — подытожил он.

Напомним, ранее в отношении Петра Порошенко начали производство по 13 делам, последнее из которых связано с поездкой на Мальдивские острова по поддельным документам.

Экс-глава украинского государства 29 июля покинул страну вместе с семьёй, отказавшись от охраны. При этом он заявил, что не собирается ни от кого прятаться и ему не за что краснеть. По информации СМИ, экс-президент уже вернулся на Украину.