В России за 11 августа ликвидировали 53 лесных пожара

Отмечается, что больше всего страдают от возгораний Иркутская область и Красноярский край.

За прошедшие сутки в России удалось потушить 53 лесных пожара на площади более пяти тысяч гектаров. Об этом сообщает ФБУ "Авиалесоохрана", передаёт РИА "Новости".

— По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 11 августа, в России ликвидировано 53 лесных пожара на площади 5717 гектаров, — говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно информации ведомства, на 12 августа на территории России действует 202 лесных пожара на площади 283 167 гектаров, с которыми активно ведут борьбу пожарные. Отмечается, что площадь увеличилась на 26 507 гектаров по сравнению с оценкой днём ранее.

Наибольший охват возгораний приходится на Иркутскую область (146 747 гектаров) и Красноярский край (126 125 гектаров).

Напомним, что в настоящий момент в связи с пожарами на территории Иркутской области, Республики Саха (Якутия), Красноярского края, а также в двух муниципальных районах Республики Бурятия действует режим ЧС.

Как сообщалось ранее, за 10 августа пожарные потушили 49 возгораний на площади 5263 гектара. Гидрометцентр России прогнозировал высокую пожароопасность в ближайшие дни из-за засухи в некоторых регионах РФ.