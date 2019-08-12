В России за 11 августа ликвидировали 53 лесных пожара

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Фото © LIFE / Алексей Литвинов

Отмечается, что больше всего страдают от возгораний Иркутская область и Красноярский край.

За прошедшие сутки в России удалось потушить 53 лесных пожара на площади более пяти тысяч гектаров. Об этом сообщает ФБУ "Авиалесоохрана", передаёт РИА "Новости".

По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 11 августа, в России ликвидировано 53 лесных пожара на площади 5717 гектаров, — говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно информации ведомства, на 12 августа на территории России действует 202 лесных пожара на площади 283 167 гектаров, с которыми активно ведут борьбу пожарные. Отмечается, что площадь увеличилась на 26 507 гектаров по сравнению с оценкой днём ранее.

Наибольший охват возгораний приходится на Иркутскую область (146 747 гектаров) и Красноярский край (126 125 гектаров).

Напомним, что в настоящий момент в связи с пожарами на территории Иркутской области, Республики Саха (Якутия), Красноярского края, а также в двух муниципальных районах Республики Бурятия действует режим ЧС.

Как сообщалось ранее, за 10 августа пожарные потушили 49 возгораний на площади 5263 гектара. Гидрометцентр России прогнозировал высокую пожароопасность в ближайшие дни из-за засухи в некоторых регионах РФ.

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