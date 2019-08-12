В ЛНР сообщили, что бойцы ВСУ грабят местных жителей из-за нехватки еды

Военнослужащие 46-й бригады ВСУ, прибывшие в зону "операции Объединённых сил", отбирают продовольствие у жителей Луганской Народной Республики из-за нехватки еды. Об этом рассказал офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По предварительным данным, бойцы десантно-штурмовой бригады ВСУ якобы вынуждены идти на такие меры из-за отсутствия продовольственного обеспечения. По данным Филипоненко, в населённом пункте Счастье за минувшую неделю зафиксировано уже четыре таких инцидента с грабежом.

— ...Установлено, что личный состав подразделений 46-й ОДШБР (отдельной десантной штурмовой бригады. — Прим. Лайфа), прибывшей на замену печально известной 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде, по состоянию на 10 августа так и не был поставлен на продовольственное довольствие, — цитирует офицера пресс-службы Луганский информационный центр.

Ранее в Народной милиции Луганской Народной Республики заявили, что пьяные бойцы ВСУ обстреляли из миномётов дома сельчан.