СМИ: В России начнут отчислять студентов по совету искусственного интеллекта

Отмечается, что тестирование новой системы пройдёт в некоторых учебных заведениях уже в этом году.

В будущем студентов вузов будут отчислять по оценке искусственного интеллекта. Соответствующий сервис для выявления студентов с плохой успеваемостью внедрят в 2021 году. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора центра EDCrunch University НИТУ "МИСиС" Нурлана Киясова.

Искусственный интеллект будет оценивать успеваемость студентов, активность на семинарах, участие в общественной жизни и поведение, исходя из данных цифрового следа. На основании поступившей информации руководство вуза будет определять стратегию образовательной активности учащегося.

По словам Киясова, искусственный интеллект позволит исключить предвзятость преподавателей. Тестирование системы пройдёт в некоторых вузах, а внедрение испытательных образцов состоится уже в этом году.

Директор EDCrunch University пояснил, что оценка искусственного интеллекта будет носить рекомендательный характер, последнее слово остаётся всё же за деканатом.

Согласно данным Министерства образования, в прошлом году из вузов по различным причинам отчислили 16,8% студентов. Эксперты предполагают, что внедрение искусственного интеллекта позволит сократить это значение до 10%.