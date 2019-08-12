В Черноморском флоте научились ремонтировать санкционные иностранные двигатели

По предварительным данным, экипажи Черноморского флота теперь сами вытачивают детали для водомётных двигателей Rolls-Royce, MAN, Caterpillar.

Моряки-черноморцы начали восстанавливать катеры, оснащённые иностранными двигателями, попавшими под санкции. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Как уточняется, с введением санкций суда, оснащённые иностранными двигателями, остались без сервисного обслуживания, однако флотские механики смогли решить эту проблему.

По предварительным данным, экипажи Черноморского флота теперь сами вытачивают детали для водомётных двигателей Rolls-Royce, MAN, Caterpillar.

— Да, не всегда просто, иногда на изготовление какой-либо комплектующей уходит неделя, но деваться некуда. Помощи со стороны иностранных сервисов не будет, а боеготовность нужна всегда, — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд подсчитал ущерб России от санкций.