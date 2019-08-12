Авиакомпания "Аврора" свозила на Курилы японцев для посещения памятных мест

Отмечается, что для обслуживания чартерных рейсов в аэропорту одного из островов организовали временный пункт пропуска через границу РФ.

Авиакомпания "Аврора" свозила на Курильские острова группу японцев для посещения памятных мест. Об этом сообщает авиаперевозчик, который входит в группу компаний "Аэрофлот".

— Компания выполнила в субботу международный чартерный рейс на ВС Q400. Экипаж доставил 67 пассажиров из аэропорта Накасибецу на японском острове Хоккайдо в Южно-Курильск на Кунашире, — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время путешествия группа посетила памятные места на островах Кунашир и Итуруп. Японцы вернулись на остров Хоккайдо 11 августа.

Согласно информации авиаперевозчика, для обслуживания чартерных рейсов в аэропорту Менделеево на Кунашире организовали временный пункт пропуска через государственную границу России.

Первый рейс в рамках безвизового посещения памятных мест на островах Курильской гряды гражданами Японии был выполнен в сентябре 2017 года, а второй — в июле 2018 года.

Напомним, что ещё в июне сообщалось о том, что группа граждан Японии в рамках безвизовых обменов собиралась посетить могилы своих предков на острове Кунашир, однако тогда путешествие не состоялось.