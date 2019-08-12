Российские студенты создали первый в мире беспилотный катафалк на базе Lada

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Фото © Instagram/dmitryxcigil

Российские студенты разработали первый беспилотный катафалк на базе автомобиля Lada Kalina. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в национальной технологической инициативе "Автонет".

Как уточняется, беспилотный автомобиль, созданный студентами одного из сибирских вузов, способен развивать скорость до пяти километров в час.

По предварительным данным, создатели беспилотника всё ещё дорабатывают своё изобретение, однако уже получили возможность консультироваться с экспертами "Яндекса", МАДИ, КамАЗа и других компаний, занимающихся похожими разработками.

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