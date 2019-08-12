Гуайдо: Мадуро собирается распустить оппозиционный парламент Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро намерен распустить парламент страны 12 августа, заявил оппозиционный лидер Хуан Гуайдо 11 августа. Видеозапись выступления была опубликована в "Твиттере".
— Завтра они (власти Венесуэлы. — Прим. Лайфа) планируют объявить о роспуске парламента и незаконно объявить о проведении [парламентских] выборов, — заявил Гуайдо.
Глава оппозиции также предположил, что всем депутатам грозит преследование.
Ранее стало известно, что Мадуро отказался от очередного раунда переговоров с оппозицией Венесуэлы.
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