Гуайдо: Мадуро собирается распустить оппозиционный парламент Венесуэлы

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Фото © Twitter / Juan Guaidó

Президент Венесуэлы Николас Мадуро намерен распустить парламент страны 12 августа, заявил оппозиционный лидер Хуан Гуайдо 11 августа. Видеозапись выступления была опубликована в "Твиттере".

— Завтра они (власти Венесуэлы. — Прим. Лайфа) планируют объявить о роспуске парламента и незаконно объявить о проведении [парламентских] выборов, — заявил Гуайдо.

Глава оппозиции также предположил, что всем депутатам грозит преследование.

Ранее стало известно, что Мадуро отказался от очередного раунда переговоров с оппозицией Венесуэлы.

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