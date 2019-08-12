США отправят робота к МКС вслед за "Фёдором"

США отправят к МКС человекоподобного робота Robonaut2 вслед за Россией, которая отправит робота "Фёдора". Об этом РИА "Новости" рассказал представитель NASA.

При этом отправка планируется не раньше конца 2019 года. Отмечается, что этот робот уже летал на станцию и был на ней в период с 2011 по 2018 год, однако затем его вернули на Землю для ремонта.

Напомним, что 22 августа к МКС отправится корабль "Союз МС-14", на борту которого будет находиться российский робот "Фёдор". В преддверии полёта он получил новое имя — Skybot F-850.