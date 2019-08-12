Уровень воды в Амуре преодолел неблагоприятную отметку в районе Хабаровска

В районе города наблюдаются подтопления дачных участков. Известно, что 60 человек не желают их покидать.

Уровень воды в реке Амур в районе Хабаровска преодолел неблагоприятную отметку и поднялся до 550 сантиметров. Об этом сообщает краевой главк МЧС РФ.

При этом опасным явлением считается подъём воды до отметки в 600 сантиметров. Спасатели не исключат сценария, при котором в ближайшие два дня река может подняться до указанного значения.

Как сообщили в ведомстве ТАСС, в районе города имеются дачи, куда вода ещё не зашла, однако до них уже проблематично добираться. Кроме того, 60 человек заявили, что не желают покидать свои участки.

Сообщается, что у дачников есть лодки, автономные источники энергоснабжения, запас продуктов и средства связи. Известно также и о подтоплениях внутри города, в том числе и на набережной Амура.

Ранее Лайф рассказывал, что вблизи Хабаровска 1,2 тысячи дачных участков остаются подтопленными.