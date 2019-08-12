В Приморье ливни подтопили подвалы домов и огороды в двух сёлах

Проливные дожди привели к подтоплению в сёлах Новостройка и Губерово Губеровского сельского поселения в Приморье. Соответствующее заявление распространила пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

— Из-за прошедших осадков частично подтопило 300 огородов домовладений. Также подтоплен частный дом, расположенный в селе Губерово (вода выше пола на 10 см) и подвалы 10 многоквартирных жилых домов в селе Новостройка, — отметили в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что в целях избежания замыкания электропроводки в вынужденном порядке отключили от электроснабжения два многоквартирных дома в селе Новостройка и подготовили пункт временного размещения на 50 мест в средней школе № 8 села Губерово.

Как уточняется, в селе Новостройка в настоящий момент ведутся аварийно-восстановительные работы и работы по откачке воды.

Ранее Лайф сообщал, что 11 августа сотрудники МЧС эвакуировали с побережья в Приморье 11 человек, заблокированных из-за ливней.

Напомним, 11 и 12 августа в Приморье действует штормовое предупреждение из-за тайфуна "Лекима".