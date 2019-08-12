На Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой 3 км

Находящийся на острове Парамушир на Курилах вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой три километра. Об этом сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (РАН).

Отмечается, что пепловый шлейф распространился на пять километров к юго-востоку от вулкана. Для авиации введён оранжевый цветовой код опасности.

Добавим, что высота вулкана Эбеко 1156 метров, а активизировался он ещё в 2016 году.