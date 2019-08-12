Военные, устранявшие последствия паводка, покинули Тулун

Военнослужащие и техника Минобороны РФ, принимавшие участие в ликвидации последствий паводка в Тулунском районе Иркутской области, покинули место постоянного базирования. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций оборонного ведомства России, передаёт ТАСС.

— Около 200 единиц военной техники совершают марш на расстояние более 1000 км. В составе автоколонны грузовая, инженерная, специальная и техника материально-технического обеспечения, сопровождают колонны экипажи военной автоинспекции, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что перед совершением марша вся техника прошла техобслуживание. Кроме того, некоторая "часть спецтехники перебазирована военно-транспортной авиацией".

Минобороны напомнило, что военные восстановили участки береговой дамбы на реке Ие. Также группировка ведомства расчистила от завалов 100 гектаров территории в Тулуне и разобрала более 70 уничтоженных наводнением домов, непригодных для жизни.

Как ранее писал Лайф, передислокация военных в Иркутскую область произошла в начале июля, тогда призванные на помощь солдаты переправляли жителей Тулуна в зоне паводка на плавающих транспортёрах. В конце июля Росгвардия рассказала об успехах в ликвидации последствий паводка в регионе. Позднее губернатор Иркутской области Сергей Левченко назвал количество пострадавших от двух волн сильнейшего паводка в регионе.