СМИ: В результате трагедии на авиашоу в Колумбии погибло двое военных — видео

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Военнослужащие упали с большой высоты во время проведения воздушной части парада.

Двое военных погибли в результате трагического инцидента, произошедшего на авиашоу в колумбийском городе Медельин. Об этом сообщает радио Caracol.

Как уточняется, военнослужащие упали с большой высоты во время проведения воздушной части парада. За несколько мгновений до падения они держали флаг Колумбии, закреплённый вместе с ними на тросе, свешенном с вертолёта.

ВВС Колумбии выразили соболезнования родным и близким погибших, которыми оказались заместитель главного технического специалиста Хесус Москера и техник-специалист Гамбоа Рикарте.

Отмечается, что в связи с трагедией зона проведения авиашоу закрыта, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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