СМИ: В результате трагедии на авиашоу в Колумбии погибло двое военных — видео

El @AerupuertoEOH continúa cerrado por atención a emergencia aérea. Se presentan cuatro vuelos demorados saliendo y tres llegando.— Caracol Radio (@CaracolRadio) August 11, 2019
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Двое военных погибли в результате трагического инцидента, произошедшего на авиашоу в колумбийском городе Медельин. Об этом сообщает радио Caracol.
Colombia de luto. Honor a quién honor merece. @COL_EJERCITO @FuerzaAereaCol paz en la tumba de nuestros héroes.🙏🏼 #HeroesPorSiempre 🇨🇴 pic.twitter.com/lV4HwEeZ2o— Angie (@moma111418) August 12, 2019
Как уточняется, военнослужащие упали с большой высоты во время проведения воздушной части парада. За несколько мгновений до падения они держали флаг Колумбии, закреплённый вместе с ними на тросе, свешенном с вертолёта.
ВВС Колумбии выразили соболезнования родным и близким погибших, которыми оказались заместитель главного технического специалиста Хесус Москера и техник-специалист Гамбоа Рикарте.
Отмечается, что в связи с трагедией зона проведения авиашоу закрыта, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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