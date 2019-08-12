В районе городка Пеания в окрестностях Афин бушует сильный лесной пожар. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Генеральный секретариат гражданской защиты.
— Сегодня в 03:18 в Пеании (в Аттике, у подножия Имитоса) вспыхнул лесной пожар. Немедленно к месту происшествия были направлены большие пожарные силы (133 пожарных, 42 машины), и они постоянно усиливались пожарными из соседних районов, — говорится в сообщении.
На место ЧП направлены все силы гражданской защиты и полицейские для помощи в эвакуации местных жителей. Кроме того, с рассветом на борьбу с огнём будут отправлены воздушные средства пожаротушения.
5:30 AM and I can't sleep. This is the view from my balcony. 20min away from my place. #fire #athens #πυρκαγιά #υμηττο pic.twitter.com/Rqz0IVYeft— Athina Lau (@Vanillaburp) 12 августа 2019 г.
Ранее Лайф сообщал, что в ряде регионов Греции ввели высший уровень пожарной опасности из-за жары и сильного ветра.
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