Вице-адмирал призвал эксперта ВМС США прекратить фантазии на тему конфликта с РФ

693

Фото © VK / ВМФ России

Российский офицер заверяет, что боевое столкновение не может начаться из-за взорвавшейся рядом с кораблём НАТО в Чёрном море мины времён войны.

Бывший руководитель штаба Черноморского флота ВМФ России вице-адмирал Пётр Святашов раскритиковал прогноз американского военного эксперта Лайла Голдстайна насчёт итогов возможного морского конфликта РФ и США.

По его словам, единичный случай подрыва судна на мине времён Второй мировой войны не может являться причиной для возникновения вооружённого конфликта.

Даже если корабль подорвался на мине, какие будут последствия? Может, корабль получил небольшую пробоину, заделали пробоину — и пошли! И почему сразу война? — задаётся вопросом Святашов в интервью НСН.

Российский вице-адмирал призвал американского эксперта свернуть свои фантазии из разряда детских игр, порекомендовав тому перестать воображать на тему войны с Россией.

Развязать войну — это у них руки чешутся. Они на своей территории ни одного вражеского снаряда не разминировали. А мы знаем, как пахнет порох, и слышали взрывы на своей земле и на море. А насчёт победителя… Должен победить разум, — констатирует экс-начальник штаба Черноморского флота.

Ранее Лайф писал о статье американского специалиста ВМС Лайла Голдстайна, в которой он предположил победителя возможной схватки между Россией и США в Чёрном море. Начало вероятному конфликту, по его мнению, может положить одна из тысяч мин времён войны, сдетонировавшая рядом с кораблём НАТО.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×