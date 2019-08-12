Вице-адмирал призвал эксперта ВМС США прекратить фантазии на тему конфликта с РФ

Российский офицер заверяет, что боевое столкновение не может начаться из-за взорвавшейся рядом с кораблём НАТО в Чёрном море мины времён войны.

Бывший руководитель штаба Черноморского флота ВМФ России вице-адмирал Пётр Святашов раскритиковал прогноз американского военного эксперта Лайла Голдстайна насчёт итогов возможного морского конфликта РФ и США.

По его словам, единичный случай подрыва судна на мине времён Второй мировой войны не может являться причиной для возникновения вооружённого конфликта.

— Даже если корабль подорвался на мине, какие будут последствия? Может, корабль получил небольшую пробоину, заделали пробоину — и пошли! И почему сразу война? — задаётся вопросом Святашов в интервью НСН.

Российский вице-адмирал призвал американского эксперта свернуть свои фантазии из разряда детских игр, порекомендовав тому перестать воображать на тему войны с Россией.

— Развязать войну — это у них руки чешутся. Они на своей территории ни одного вражеского снаряда не разминировали. А мы знаем, как пахнет порох, и слышали взрывы на своей земле и на море. А насчёт победителя… Должен победить разум, — констатирует экс-начальник штаба Черноморского флота.

Ранее Лайф писал о статье американского специалиста ВМС Лайла Голдстайна, в которой он предположил победителя возможной схватки между Россией и США в Чёрном море. Начало вероятному конфликту, по его мнению, может положить одна из тысяч мин времён войны, сдетонировавшая рядом с кораблём НАТО.