NASA: К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса

Отмечается, что после достижения расстояния около миллиона километров астероид разминётся с Землёй.

Астероид, по размерам превосходящий великую пирамиду Гизы, к концу августа приблизится к поверхности Земли, сообщается в отчёте NASA.

Судя по данным космического агентства, диаметр объекта 2019 OU1 составляет 160 метров. По оценкам специалистов, 28 августа астероид будет находиться в 40 раз ближе к поверхности нашей планеты, чем Венера.

Отмечается, что после достижения расстояния около миллиона километров астероид разминётся с Землёй.

Ранее Лайф рассказывал о потенциально опасных астероидах, летящих к нашей планете.