Лайф публикует фото с места пожара в Вологодской области, где погибли трое

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Фото © LIFE

В распоряжении Лайфа оказались фотографии с места пожара в частном доме в Вологодской области, в результате которого погибло три человека.

<p>Фото © LIFE</p>

На кадрах видно, что дом, где произошло ЧП, выгорел почти полностью. По словам очевидцев, тела обгорели настолько сильно, что пока не получается определить, сколько человек было внутри частного дома в момент трагедии.

<p>Фото © LIFE</p>

Напомним, что в ночь на 12 августа в селе Бурцево Вологодской области три человека погибли при пожаре в частном доме.

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