Лайф публикует фото с места пожара в Вологодской области, где погибли трое

В распоряжении Лайфа оказались фотографии с места пожара в частном доме в Вологодской области, в результате которого погибло три человека.

На кадрах видно, что дом, где произошло ЧП, выгорел почти полностью. По словам очевидцев, тела обгорели настолько сильно, что пока не получается определить, сколько человек было внутри частного дома в момент трагедии.

Напомним, что в ночь на 12 августа в селе Бурцево Вологодской области три человека погибли при пожаре в частном доме.