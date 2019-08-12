В Роспотребнадзоре рассказали, сколько сахара должен употреблять ребёнок

Роспотребнадзор рекомендует внимательно смотреть на содержание сахара в еде для детей, которое не должно превышать 10% от суточной нормы калорий. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

— Фактическое потребление добавленного сахара у малышей трёх — семи лет составляет 14,5% от калорийности суточного рациона. У более старших детей чуть меньше, у подростков — 13%. А по нормативам не должно превышать 10%, — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что добавленный сахар — тот, который привносится в блюдо дополнительно, поверх того количества, что уже в нём содержится. Исходя из этого, Роспотребнадзор советует обращать внимание на содержание сахара в готовых завтраках, поскольку оно может варьироваться в зависимости от марки продукта и процесса приготовления.

В ведомстве уточнили, что ребёнку необходим плотный завтрак, после чего можно съесть что-то из сладкого, чтобы на первых уроках не было чувства слабости. Молодому организму нужны углеводы, но в адекватном количестве.

Ранее Лайф приводил слова диетолога, которая рассказала о том, как правильно отказываться от сахара и какую пользу это сулит.