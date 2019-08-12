Сейчас пострадавшая в тяжёлом состоянии находится в реанимации. За её жизнь борются врачи.

В Новокузнецке две школьницы подожгли платье на пятилетней девочке, после чего, испугавшись, убежали с места ЧП. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Отмечается, что инцидент произошёл ещё 7 августа, когда пятилетняя девочка гуляла со своими подругами девяти и 11 лет.

— Девятилетняя девочка баловалась зажигалкой. Внезапно платье на самой младшей из детей загорелось, подруги испугались и убежали домой, — рассказали в региональном СУ СКР.

После этого пострадавшая сумела дойти до дома, где её отец вызвал скорую помощь. Сейчас девочка находится в тяжёлом состоянии в реанимации. Врачи делают всё возможное, чтобы спасти её жизнь.

При этом, как сообщила собеседница портала "Сибдепо", девочки, которые подожгли платье, сделали это не случайно.

— Одна держала, другая поджигала, — заявила женщина.

Сейчас ведётся доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.