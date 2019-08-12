Президенту Туркмении понравился Aurus, который показал ему Медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе поездки на Каспийский экономический форум показал президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову автомобиль Aurus, чем вызвал его интерес.
Отмечается, что политики вместе осмотрели лимузин Aurus Senat цвета lustre white, сделанный специально для форума, оснащённый гибридной силовой установкой с двигателем V8 и электромотором.
Туркменский лидер заявил, что ему нравится автомобиль и он хотел бы приобрести всю линейку таких. В ответ на это Медведев подчеркнул, что "заявка, безусловно, принята".
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