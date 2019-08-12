На Камчатке в заповеднике закрыли туристический маршрут из-за голодных медведей

Отмечается, что вдоль четырёхкилометровой береговой линии собралось более 70 взрослых особей животных.

Руководство Кроноцкого заповедника закрыло популярный туристический маршрут в Южно-Камчатском заказнике ввиду нашествия голодных медведей. Об этом сообщила пресс-служба заповедника.

— В Южно-Камчатском заказнике приостановлено действие маршрута на реке Хакыцин. Это связано с небезопасной обстановкой, которая сложилась в результате слабых заходов нерки... На побережье реки, вдоль которой проходит популярный туристический маршрут "Загадки Хакыцина", наблюдается крупное скопление голодных хищников, — говорится в сообщении.

Уточняется, что медведи, привыкшие к обилию лосося в водах, собираются к реке. На отрезке четырёхкилометровой береговой линии наблюдается до 70 взрослых особей одновременно. Голодные хищники чаще всего проявляют агрессию. Отмечается, что на прошлой неделе самец, находившийся возле остатков пищи, бросился на группу учёных, свернув в сторону в самый последний момент.

Согласно данным Камчатского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, на нересте в Курильском озере обитает свыше 1,6 миллиона особей лососёвых. Притом некоторые нерестилища до сих пор не заполнены. Если данная проблема не решится, то придётся закрыть туристические программы в бассейне Курильского озера, заключают эксперты.