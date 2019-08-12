В Кузбассе три человека погибли в результате ДТП с грузовиком

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Фото © ТАСС / Василий Кузьмиченок

В результате ДТП с участием легковушки и грузовика в Мариинском районе Кемеровской области погибло три человека, ещё три пострадали. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Инцидент произошёл на автодороге Мариинск — Калининский. По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Corolla выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с грузовиком Mitsubishi.

Погибшими оказались водитель и два пассажира легковушки. В числе пострадавших — четырёхлетняя девочка. Ведётся расследование причин аварии.

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