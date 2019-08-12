Лайф публикует список погибших в страшном ДТП с грузовиком в Кузбассе

Три человека погибли в ДТП с участием легковушки и грузовика в Мариинском районе Кемеровской области. Лайф публикует список жертв аварии и фото с места происшествия.

1. Коновалов В. Н. — 1983 г. р. (водитель автомобиля Toyota Sprinter)

2. Малевич Э. А. — 1973 г.р. (пассажирка Toyota Sprinter)

3. Нимбах Е. Р. — 1975 г.р. (пассажир Toyota Sprinter)

Инцидент произошёл на дороге Мариинск — Калининский. По предварительным данным, водитель Toyota выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с грузовиком Mitsubishi.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало три человека, в том числе четырёхлетняя девочка. Она была доставлена в больницу с ушибом голеностопного сустава и ссадинами на бедре и голени.