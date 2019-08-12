Эксперты рассказали, чего не хватает молодёжи в России

Они отметили необходимость развития молодёжной политики в малых городах для увеличения возвратной миграции.

Молодым людям в России не хватает ощущения финансовой стабильности и социальных лифтов. Об этом РИА "Новости" рассказали эксперты, опрошенные по случаю Международного дня молодёжи.

— Ощущения финансовой стабильности завтрашнего дня, — заявил председатель Российского союза молодёжи Павел Красноруцкий, отвечая на вопрос о том, чего не хватает молодым людям в нашей стране.

Он уточнил, что это связано с возможным исчезновением в ближайшие годы ряда профессий, например переводчика или банковского консультанта. По словам Красноруцкого, тем абитуриентам, кто в этом году выбрал одну из таких специальностей, в процессе учёбы придётся перепрофилироваться и получать дополнительные знания, которые пока "не преподают в вузах".

Эксперт рассказал о необходимости развития молодёжной политики в малых городах для увеличения возвратной миграции. Красноруцкий подчеркнул, что молодёжь наиболее остро ощущает социальные проблемы, из-за чего переезжает в крупные города из сёл и деревень.

Глава Всероссийского студенческого союза Олег Цапко отметил, что сейчас у молодых жителей России достаточно возможностей для самореализации. При этом, по его словам, в стране наблюдается нехватка социальных лифтов.

— Это одна из самых ключевых проблем, которые есть. Наличие социальных лифтов, чтобы люди видели возможности, перспективы, куда дальше двигаться, — сказал Цапко.

Международный день молодёжи (International Youth Day) отмечается ежегодно 12 августа. Идею его проведения в 1999 году поддержала Генеральная ассамблея ООН.