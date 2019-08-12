Средний магазинный чек россиян достиг минимума за год

Эксперты "Ромира" отмечают, что это связано с сезонным фактором: фрукты и овощи подешевели.

Средний чек россиян за один поход в магазин снизился до минимума за год. Так, в июле он уменьшился по сравнению с июнем на 10 рублей и достиг 546 рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование холдинга "Ромир".

— Вместе со снижением общего объёма повседневных расходов в июле на спад пошёл и размер среднего чека. Так, единовременно на кассе россияне оставляли в июле порядка 546 рублей, что на 1,8% меньше, чем месяцем ранее, — говорится в исследовании "Ромира".

Стоит отметить, что это самое низкое значение с августа прошлого года. Тогда россияне в среднем оставляли в магазине 537 рублей.

Меж тем президент "Ромира" Андрей Милёхин уточняет, что падение связано с сезонным фактором: овощи и фрукты подешевели.