Волкер анонсировал переговоры США, Германии и Франции по "нормандскому формату"

Ранее в Париже заявили о том, что не изучали вопрос расширения группы стран-участниц за счёт США.

В ближайшее дни могут состояться консультации США, Германии и Франции по "нормандскому формату". Об этом в эфире радиостанции "Голос Америки" заявил спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер.

По словам дипломата, он находится в тесных контактах с европейскими коллегами. Ранее в МИД Франции заявили, что не изучали вопрос расширения "нормандской четвёрки" за счёт США. Таким образом в Париже прокомментировали слова помощника госсекретаря США Джорджа Кента о том, что в заседаниях "нормандского формата" должны участвовать все желающие страны.

Первые переговоры по Украине в рамках "нормандского формата" состоялись в июне 2014 года. В них приняли участие главы России, Украины, Германии и Франции, обсудившие урегулирование ситуации в Донбассе.

В конце июля президент Украины Владимир Зеленский предложил создать аналог "нормандской четвёрки" для переговоров по Крыму.