Синоптики предупредили о минусовых температурах в августе

В ближайшие дни жители Архангельской области, республик Карелия и Коми смогут почувствовать приближение осени. По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра России Людмилы Паршиной, в этих регионах ожидаются ночные заморозки до -2 градусов, сообщает "Российская газета".

Как уточняется, минусовые температуры ожидаются по ночам на севере Архангельской области и в восточных районах Карелии. В то же время днём температура воздуха в некоторых частях этих регионов будет прогреваться до 15–17 градусов тепла.

Как ранее писал Лайф, сегодня погода должна порадовать жителей российской столицы — в городе ожидается до 22 градусов тепла. При этом август в Москве уже побил все рекорды по холоду — такой погоды в столичном регионе не было 69 лет.