Путин поздравил главу Федерации независимых профсоюзов России с 70-летием

Президент РФ Владимир Путин поздравил главу Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова с 70-летием. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
— Ваша ответственная, востребованная деятельность служит укреплению стабильности в обществе и достойна самого глубокого уважения, — говорится в телеграмме российского лидера.
Глава государства пожелал Шмакову здоровья и успехов.
Шмаков был избран председателем ФНПР в 1993 году, после чего шесть раз переизбирался на эту должность. С прошлого года он входит в Совет при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
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