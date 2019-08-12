Путин поздравил главу Федерации независимых профсоюзов России с 70-летием

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Фото © Михаил Метцель / ТАСС, Zuma / TASS

Президент РФ Владимир Путин поздравил главу Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова с 70-летием. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Ваша ответственная, востребованная деятельность служит укреплению стабильности в обществе и достойна самого глубокого уважения, — говорится в телеграмме российского лидера.

Глава государства пожелал Шмакову здоровья и успехов.

Шмаков был избран председателем ФНПР в 1993 году, после чего шесть раз переизбирался на эту должность. С прошлого года он входит в Совет при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

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