Поджёгшие пятилетнюю девочку школьницы корят себя за трагедию

Сёстры из Новокузнецка переживают и корят себя за то, что подожгли зажигалкой пятилетнюю знакомую девочку. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Отец и мать сестёр лишены родительских прав, их и 10-летнего брата воспитывает старшая сестра. Сейчас девочки находятся в детском лагере, в конце августа они вернутся домой, и сестра обещала поговорить с ними о произошедшей трагедии.

Как сообщал Лайф ранее, в частном секторе в Новокузнецке сёстры играли с зажигалкой, когда маленькая соседка вышла к ним. Одна из сестёр подожгла платье Варвары Л. У малышки — ожог 80% поверхности тела, девочка находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии.

Недавно похожий случай произошёл в Москве: подростки 11–13 лет нашли бутылку с жидкостью для розжига и решили узнать, как быстро она воспламеняется. В результате экспериментов один из них получил ожоги.