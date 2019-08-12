Иностранных туристов в России стало больше на 25%

Эксперты отмечают, что увеличению потока поспособствовал эффект чемпионата мира по футболу 2018 года.

За первые шесть месяцев 2019 года поток иностранных туристов в Россию увеличился на 24,97% по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные пограничной службы ФСБ.

С января по июнь Россию посетил 1 967 221 турист. Всего в страну въехали 15,73 миллиона граждан иностранных государств, что так же больше, чем за 2018 год. Рост составил 0,78% (11 781 человек).

Наибольшее число туристов в Россию прибыли из Китая, Германии, Южной Кореи и США. Также в десятку лидеров вошли Израиль, Франция, Италия, Великобритания, Испания и Индия. По словам экспертов, увеличению потока поспособствовало улучшение туристического имиджа страны после чемпионата мира по футболу 2018 года.