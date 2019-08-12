Лайнер UTair не смог вылететь из Еревана в Москву по техническим причинам

Boeing 737 авиакомпании UTair не смог вылететь из Еревана в Москву по техническим причинам. Подробности не уточняются.

— Самолёт Boeing 737 авиакомпании UTair, следовавший из Еревана в Москву рейсом UTA880, не выполнил запланированный рейс в связи с обнаруженной на борту технической проблемой, — говорится в сообщении Комитета гражданской авиации Армении, размещённом в "Фейсбуке".

Пассажиров разместят в гостинице, а также обеспечат едой.

Как уже сообщал Лайф, в конце июля рейс UTair из Худжанда в Сургут был отложен на девять часов из-за поломки.