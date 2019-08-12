В Грозном на матче "Ахмат" — "Спартак" арбитра оскорбили по громкой связи

Пресс-атташе "Ахмат-арены" Ризван Эдильсултанов во время матча чемпионата России по футболу между "Ахматом" и "Спартаком" выкрикнул в микрофон на стадионе оскорбления в адрес главного судьи встречи Алексея Сухого, сообщает телеграм-канал Life Shot.

Нецензурное оскорбление прозвучало после удаления с поля нападающего грозненского клуба Аблая Мбенга. В результате пресс-атташе был уволен.

В ближайшее время инцидент рассмотрит Российский футбольный союз. Как отмечается, за прозвучавшее в адрес арбитра оскорбление "Ахмату" грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей.

Напомним, матч пятого тура РПЛ "Ахмат" — "Спартак" завершился со счётом 1:3.