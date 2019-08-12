Лайфу стали известны подробности гибели четырёх туристов на берегу Ангары

По предварительной информации, причиной смерти троих мужчин и женщины стало отравление продуктами горения.

Стали известны подробности трагедии в Красноярском крае, где в туристической палатке 12 августа были найдены тела четырёх человек — троих мужчин и одной женщины.

Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, семеро туристов разбили лагерь на берегу Ангары в Мотыгинском районе ещё 5 августа. В ночь на воскресенье путники в одной из палаток использовали тепловую лампу на газу, так как на улице было всего пять градусов тепла. При этом они забыли открыть вентиляционное окно. Утром их попутчики заглянули в палатку, почувствовали запах газа и увидели своих друзей, не подававших признаков жизни.

На место прибыли сотрудники СКР и полиции. По предварительной информации, причиной гибели туристов стало отравление продуктами горения. Видимых повреждений на телах обнаружено не было.